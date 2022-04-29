«Склады, эти ГСМ, которые будут взрываться, эти базы горючего – все это будет долговыми выплатами, которые РФ начинает платить за войну».

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил советник главы Офиса Президента, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.

Подоляк предположил, что интенсивность войны России против Украины будет "отражаться" на приграничных территориях россии.

"Там будут стремительно расти панические настроения, появляться конфликтные ситуации, взрываться склады, и это будет только углубляться. Интенсивность демилитаризации России, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно расти", –заявил Подоляк.

Советник главы ОП предположил, что в итоге у россиян наконец появятся вопросы.

«А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну», - заявил Подоляк.

Напомним, в россии участились случаи пожаров на нефтебазах, складах боеприпасов и других военных объектах.

Также Politeka.net писала, что ранее Подоляк назвал единственный способ быстро остановить войну.

Крмое того Politeka.net сообщала, что оккупанты наращивают темпы наступления и планируют окружить войска ВСУ.