Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил советник главы Офиса Президента, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.
Подоляк предположил, что интенсивность войны России против Украины будет "отражаться" на приграничных территориях россии.
"Там будут стремительно расти панические настроения, появляться конфликтные ситуации, взрываться склады, и это будет только углубляться. Интенсивность демилитаризации России, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно расти", –заявил Подоляк.
Советник главы ОП предположил, что в итоге у россиян наконец появятся вопросы.
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«А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну», - заявил Подоляк.
Напомним, в россии участились случаи пожаров на нефтебазах, складах боеприпасов и других военных объектах.
Также Politeka.net писала, что ранее Подоляк назвал единственный способ быстро остановить войну.
Крмое того Politeka.net сообщала, что оккупанты наращивают темпы наступления и планируют окружить войска ВСУ.