Глава миссии ОБСЕ заявил, что организация прекращает свою наблюдательную миссию в Украине.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о том, что останавливает свою наблюдательную миссию на территории Украины. Это решение связано с тем, что россия наложила свое вето на продление деятельности миссии ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который является действующим председателем организации, они испробовали все варианты, но позиция рф не оставила иного выхода.

Также появилась информация, что все представители мониторинговой миссии ОБСЕ покидают границы Украины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Сообщается, что сотрудники получили информацию о том, что их офис в Мариуполе был поврежден из-за обстрелов российской армии.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", – говорится в заявлении.

Отметим, ранее мы писали, что ПАСЕ приняла резолюцию с требованием создать специальный криминальный трибунал для россии из-за ее агрессии на территории Украины. Почти все члены Парламентской Ассамблеи проголосовали за принятие этой резолюции.

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