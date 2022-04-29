Внести ясность в конфликт решила украинская ведущая Катя Осадчая. На своей странице в Insagram Осадчая рассказала, что ситуация еще хуже, чем казалась.

«Ну что ж за дикость… Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение.. но вот так публично устраивать срач? При всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки», - подчеркнула Осадчая, обращаясь к Билозир.

Телеведущая отметила, что все делают что могут и где могут.

«Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть Ваше исполнение песен на благотворительных концертах», - отметила Осадчая уточнив, что обращается к Билозир публично, так как она начала «именно так».

Также Осадчая объяснила нецелесообразность претензий Билозир к Поляковой и Матвиенко.

«Оля Полякова исполняет песню на музыку Мирослава Скорика, это не песня Билозир. Она просто также имеет песню на эту музыку. Тоня Матвиенко уже несколько лет исполняет песню Билозир, и с ней об этом были договоренности. То есть, все еще хуже, чем казалось,» - заключила Осадчая.

В комментариях к посту Полякова назвала поступок Билозир «тупым пиаром» во время войны и «дикостью»:

«Привлечь меня в суд? На каком основании? Музыка принадлежит Мирославу Скорику, а текст авторский, Александра Вратарева. Билозир к моей песне не имеет никакого отношения, это вообще просто тупой пиар, во время войны…, это дикость какая-то!».

Напомним, Полякова дала Оксане Билозир также развернутый ответ на ее угрозы подать в суд.

Ранее куму Порошенко пристыдили за публичные претензии к Поляковой.

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