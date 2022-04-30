Российский президент утилизирует свою же армию и занялся уничтожением экономики.

Об этом в интервью Politeka Online заявил советник главіі Офиса президента Алексей Арестович, анализируя ошибки Владимира Путина.

«У меня ощущения, что Путин американский шпион. Судя по тому, что он делает – он выполняет на пять с половиной балов задачу по развалу России. Он полностью утилизирует российскую армию, сейчас занялся российской экономикой – добивать ее окончательно. Швеция и Финлянди вступают в НАТО, при том что война начиналась под лозунгом «Нет продвижению НАТО на восток». 2 тыс 600 км новой границы они сейчас получат с НАТО. Экономика на ладан, назревают внутренние бунты на территории рф, судя по взрывам в Белгороде, Воронеже и Курске», - заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, в Белгороде люди уже роют окопы и собирают территориальную оборону.

«Напоминаю, эти люди хотели разгромить Украину за 72 часа. Быть во Львове за 72 часа», - подчеркнул Арестович.

Представитель Офиса Президента также напомнил об эпохальной встрече министров обороны 40 стран мира.

«Они все думают, как дать Украине такое оружие и так быстро, чтобы армия рф была разгромлена здесь в кратчайшие сроки», - пояснил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович также сообщил, когда и как Украина будет возвращать Крым.

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