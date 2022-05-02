Президенту рф Владимиру Путину предстоит операция по поводу рака, и он на этот период передаст власть своему бескомпромиссному секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

70-летний Патрушев считается ключевым архитектором вторжения в Украину и человеком, который убедил Путина в том, что Киев наводнен неонацистами.

Авторы публикации ссылаются на сообщения в российском Telegram-канале "Генерал СВР", который еще 18 месяцев назад сообщал о проблемах со здоровьем российского лидера.

Так, приводятся слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля, имя которого не называется, о том, что Путин якобы обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры.

На опубликованной записи искаженный голос сообщает, что в течение некоторого времени Путин будет недееспособен, и что состояние здоровья главы Кремля может ухудшиться, поскольку у него рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство.

Источник отметил, что выбор Патрушева на роль временного преемника является «худшим вариантом», так как он «откровенный негодяй, только более коварный, чем Путин».

Отметим, никаких подтверждений, что «кремлевские» инсайды имеют под собой реальную почву, авторы ресурса не приводят.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле приняли решение о нападении на еще одну страну.

Также Politeka.net писала, что момент ракетного удара по Днепропетровщине попал на видео.

Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснилось, куда оккупанты перебросили технику из-под Мариуполя.