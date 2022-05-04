Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире программы «Право на владу» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Более того, была предупреждена заранее Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию, но она почему-то считала, что сможет забрать часть территорий. Этого не будет никогда. Победа обязательно будет за нами, а эта страна, которая себя так вела… Ну, посмотрим, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны», - заявил Данилов.
Отметим, на днях стало известно, что премьер-министра Венгрии и большого друга путина Виктора Орбана внесли в базу «Миротворца».
На сайте его называют пособником российских военных преступников и соучастником преступлений власти рф против Украины и ее граждан.
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В то же время руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из россии.
"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против россии на энергетику", - заявил Гуляш.
Напомним, ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине.
Напомним также, что в CNN раскрыли возможные планы Путина на 9 мая, среди которых в том числе объявление мобилизации.
Кроме того Politeka.net писала, что на временно оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.
Также Politeka.net сообщала, что, по мнению Арестовича, россия готовит в Украине "зерг раш".