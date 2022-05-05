​​В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 111 (Государственная измена)

▪️ ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Продолжаются все необходимые следственно-оперативные мероприятия для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.

Напомним, у оккупантов амбициозные планы относительно Одессы.

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