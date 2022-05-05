Польский президент Анджей Дуда сделал важное заявление по границам между Украиной и Польшей.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет. Об этом глава государства рассказал в своем обращении к полякам.

По словам Дуды, между Украиной и Польшей больше не будет границ, страны должны вместе строить свое будущее и оборонятся от угроз.

"Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал президент Польши.

Отметим, что с начала российского вторжения поляки и президент страны очень поддержали украинцев. Анджей Дуда оказывает поддержку на политическом и геополитическом уровне, а простые граждане принимают украинских беженцев, обеспечивая жильем и всем необходимым. За первые недели войны в Польше приняли более двух миллионов украинцев.





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