Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в своем Инстаграм новым вдохновляющим постом. В нем Леся решила напомнить украинкам о том, что даже в такие страшные времена не стоит забывать о себе.

«Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать…так чтоб себя и вас не обидеть. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет», - начала Никитюк.

Ведущая считает, что сейчас страх отошел на второй план, поэтому украинкам стоит вспомнить о том, как роскошно они выглядели до войны.

«Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно!», - заявила ведущая.

Она также отметила, что своей красотой девушки могут вдохновить украинских защитников, которые сейчас сражаются за нашу землю.

«Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух ну и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и возвратиться домой», - призвала Никитюк.

Она предложила украинкам устроить флеш-моб, публикуя в сети фото, на которых они выглядят особо красивыми. И, конечно, Леся не могла не подать девушкам пример. В посте она поделилась своим новым фото, на котором позировала с букетом желтых и голубых цветов в руках.

В комментариях под ее постом успели отметиться другие знаменитости.

«Красивая», - написала Надя Дорофеева.

«Я уже на пенсии», - пошутила Даша Астафьева.

«Как это вовремя, бубка моя», - написала солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

«Прекрасная моя», - отреагировала Лилия Подкопаева.

Напомним, приемная дочь Потапа показала, какие есть проблемы в Венгрии.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, что делает с коллегами для восстановления Украины.

Также Politeka писала, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе.