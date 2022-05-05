Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в своем Инстаграм новым вдохновляющим постом. В нем Леся решила напомнить украинкам о том, что даже в такие страшные времена не стоит забывать о себе.

«Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать…так чтоб себя и вас не обидеть. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет», - начала Никитюк.

Ведущая считает, что сейчас страх отошел на второй план, поэтому украинкам стоит вспомнить о том, как роскошно они выглядели до войны.

«Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно!», - заявила ведущая.

Она также отметила, что своей красотой девушки могут вдохновить украинских защитников, которые сейчас сражаются за нашу землю.

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«Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух ну и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и возвратиться домой», - призвала Никитюк.

Она предложила украинкам устроить флеш-моб, публикуя в сети фото, на которых они выглядят особо красивыми. И, конечно, Леся не могла не подать девушкам пример. В посте она поделилась своим новым фото, на котором позировала с букетом желтых и голубых цветов в руках.

В комментариях под ее постом успели отметиться другие знаменитости.

«Красивая», - написала Надя Дорофеева.

«Я уже на пенсии», - пошутила Даша Астафьева.

«Как это вовремя, бубка моя», - написала солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

«Прекрасная моя», - отреагировала Лилия Подкопаева.

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