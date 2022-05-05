Путину нужно к сакральной дате девятого мая скормить россиянам какие-то победы в Украине, названы варианты, что это может быть.

К сакральной в россии дате 9 мая путину необходимо продать своим гражданам хоть какие-то победы его кровавой "спецоперации" в Украине. Одним из вариантов может стать объявление "аннексии" Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

По его информации, в россии сейчас есть две партии, где одна советует путину такой план по "аннексии" украинских территорий.

"Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит, что в случае аннексии россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", — рассказал Вадим Денисенко.

Похоже, в россии решили объявить о несуществующих победах в Украине, которых на самом деле нет. Хотя россияне, которые так любят свой телевизор, очевидно "съедят" все, что скажет им путин.

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