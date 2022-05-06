Об этом во время спецэфира «Два месяца героического сопротивления» на YouTube-канале Украина 24 рассказал известный журналист-расследователь Христо Грозев.
По его словам, 9 мая остается для путина сакральной датой. В этот день российский президент очень хочет представить своему народу хоть какую-то «победу» в Украине. Сейчас он сместил свои цели для этой даты. Грозев утверждает, что путин решил захватить к этому дню юг Украины и Одессу.
«Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы», - рассказал журналист.
По его словам, если достичь этой цели российским оккупантам не удастся, кремль будет готов прибегнуть к террористическим методам.
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«Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия», - предупредил Грозев.
По словам журналиста-расследователя, его команда постоянно отслеживает запросы в российских интернет-поисковиках, и сейчас наблюдает тенденцию с увеличением недоверия к собственной власти со стороны россиян.
По словам Грозева, в россии все чаще ставят под вопрос сообщения своей пропаганды.
«Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает», - отметил журналист.
Напомним, оккупант из-под Харькова признался, какие у них на самом деле потери.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новой угрозе от оккупантов 8-9 мая.
Также Politeka писала, что бойцы ВСУ эффектно уничтожили врага, который оказался на украинской земле, видео.