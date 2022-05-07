Михаил Подоляк ответил на фантазии медведева по поводу "атаки Польши на Украину"

Советник главы ОП Михаил Подоляк саркастично прокомментировал абсурдные заявления бывшего президента рф медведева, что Польша готовится захватить Украину. В своем Twitter советник отметил, что видимо в медведева "вселился дух жириновского". Также он добавил, что "не все такие варвары", как русские.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает иначе. Польша – великий друг, союзник и партнер Украины. Варшава не чем в спину вонзает, как России, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", — написал Подоляк.

Отметим, что медведев перед этим заявил, что якобы Польша имеет амбиции по нападению на Украину. Мол, президент Дуда уже "прощупывает почву" для будущей аннексии украинских территорий. Подобные заявление ранее звучали и от пресс-секретаря путина пескова.

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