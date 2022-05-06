Риторика относительно встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным существенно изменилась. Подробности ситуации сообщил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью НВ.
По его словам, месяц назад ситуация была совершенно другой.
"Совсем другая ситуация на фронтах, совсем другая ситуация в смысле помощи Запада. Сейчас вы видите, в Рамштайне антипутинская коалиция и ее воинская часть. Сейчас вы видите поставки нам тяжелого оружия. Сейчас Запад начал откровенно говорить о победе на поле боя. Сейчас Запад не может позволить себе, чтобы Украина проиграла, поскольку это одновременно проигрыш Запада», - сказал дипломат.
Климкин отметил, что пока невозможно говорить о каких-то временных рамках предстоящей встречи. Она должна состояться тогда, когда будут созданы условия, чтобы говорить с путиным с позиции силы.
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"Конечно, встреча может быть. Но для путина эта встреча — это признание поражения. Я думаю, что в сегодняшней реальности до этой встречи должно еще многое произойти. И поэтому давайте не привязываться к временным рамкам, а давайте создадим себе условия для того, чтобы разговаривать с путиным с позиции силы. Именно для того наши союзники и помогают нам и, собственно, себе, именно для того, мы понимаем, что единственные реальные переговоры даже по прекращению огня мы должны вести с позиции силы. Как только мы создадим такую позицию, тогда начнутся реальные переговоры. До этого это все опять-таки жалкие российские условия о капитуляции», - подчеркнул эксминистр.
Напомним, Зеленский рассказал о важных переговорах с ключевым союзником Украины.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о рисках прекращения переговоров.
Также Politeka писала, что в рф хотят обойти санкции, кто может стать помощником Путина