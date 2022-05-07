Лукашенко отползает как можно дальше от войны, понимая, что добром она для России не кончится.

александр лукашенко решил бросить владимира путина, и лишь создает видимость помощи в войне против Украины. Об этом полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов пишет в своем блоге на НВ.

В частности Жданов обратил внимание на то, что, по данным британской разведки, в Беларуси начались военные учения. По его словам, этими внезапными проверками боевой готовности, как и теми провокациями, которые он создавал несколько недель назад на границах стран Балтии и Польши, лукашенко пытается показать бурную деятельность перед путиным.

"Когда-то лукашенко сказал Путину, что белорусская армия всегда будет защищать спину российской армии и никогда не даст никому ударить российской армии в спину — и именно это он сегодня и делает. Он имитирует угрозы с Запада для того, чтобы Путин не требовал от него вмешаться в эту войну и ввести войска в Украину. лукашенко — очень хитрый и гораздо более опытный политик, чем путин, и сейчас он уползает как можно дальше от этой войны, понимая, что добром она для России не кончится», - заявил эксперт.

Вместе с тем Жданов отметил, что Украина должна пристально следить за белорусской армией и содержать войска на белорусском направлении.

"Впрочем, мы это делаем с первого дня войны, то есть для нас это большой проблемы не составляет», - добавил он.

Напомним, Лукашенко нашел новую угрозу и начал грезить об объединении Украины с рф

Как сообщала Politeka, Путин начал суетиться из-за санкций, новых подробностей переговоров: «посыплется Россия»

Также Politeka писала, что Зеленский назвал задачу номер один в битве против рф