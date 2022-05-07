Своїми фантазіями самопроголошений президент Білорусі поділився в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press.

Так, Лукашенко зізнався, що останнім часом його не покидають думки про можливість сценарію, при якому Україна нібито об'єднається з Білоруссю і Росією для протистояння Польщі.

"Мені здається, ну така шалена думка, що якщо далі так буде вести себе, наприклад, Польща, інші країни, то ми, Білорусь, Росія і Україна, будемо разом воювати проти вас. Тому що вже в Польщі окремі діячі і політики точать шашки і шаблі і бачать Західну Україну в складі Польщі. Тобто вже в голові розчленування України", - розповів Лукашенко, з території країни якого російські військові вели обстріли і наступали на територію України

За словами політика, в цьому уявному сценарії він бачить Білорусь і Росію захисниками «цілісності України».

"Для мене руйнування України і втрата цілісності України, Незалежності неприйнятні. І я буду робити все, щоб Україна залишилася в своїх кордонах", - заявив Лукашенко.

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