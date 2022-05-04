Спершу потрібно зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім вже вступить в силу дипломатія.

Президент України Володимир Зеленський розповів про першочергове завдання у війні проти росії та військову ситуацію в країні. Про це президент розповів під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, запис якого опублікований в YouTube Офісу президента.

Президент зазначив, що в Україні розпочався другий етап війни. Завдання цього етапу полягає в тому, щоб максимально витіснити російських окупантів з території України.

При цьому основна мета полягає у відновленні територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Він також пояснив, що зараз Україна чекає від західних партнерів озброєння. Саме за допомогою нього українська армія прожене рашистів з нашої землі.

"Наше завдання номер 1 – відновити територіальну цілісність, відправити і дотиснути війська російської федерації на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж, я вважаю, що ми зможемо, показавши свою міцність " - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський оголосив, на які компроміси не піде Україна.

Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів про ризики припинення переговорів, і що на це може вплинути.

Також Politeka писала, що Зеленський висловився про ракетний удар окупантів.