Что будет значить для Украины объявление всеобщей мобилизации в РФ.

Накануне 9 мая, когда в РФ отмечают День победы, многие говорят о том, что российский президент может объявить войну Украине и начать общую мобилизацию. О том, стоит ли бояться такого поворота, рассказал главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов в интервью НВ.

По мнению эксперта, внимание к этой дате преувеличено.

«9 мая будет церемония, которая будет привлекать внимание только потому, что Путин раньше всегда показывал шоу российской военной мощи. На этом параде Россия угрожала всему миру, что она будет требовать выполнения своих требования под принуждением военной силы. Всегда представлялось, как демонсрация того, что Россия будет действовать агрессивно. Сейчас война в Украине показывает, что на самом деле было очень много показухи, пиара, но выполнить задачу по захвату Украины российская армия не способна», - отметил он.

Бутусов добавил, что президент страны-агрессора принимает решение отталкиваясь не от определенных дат.

Стратегические решения Путин принимает без привязки к датам, а по обстановке. Поэтому не надо ничего лишнего ожидать от 9 мая. Это будет день российской позора и все будут смотреть на эти колонны на Красной площади с улыбкой, презрением и ненавистью», - отметил эксперт.

Также Бутусов добавил, что даже всеобщая мобилизация в России не сможет существенно ослабить Украину.

"Не думаю, что нам стоит бояться любых мер Путина, потому что все, что возможно было, уже сделано. Пугаться дальше нет смысла. Ничего страшного, если Россия сделает уже что, нет. Даже объявление Россией всеобщей мобилизации - это не будет для нас катастрофой или каким-то фактором, который значительно нас ослабит», - подчеркнул военный эксперт.

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