Об этом в своем Телеграм-канале объявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что страны Большой Семерки (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) пригласили Зеленского принять участие в их саммите 8 мая. Встреча лидеров стран уже началась.

«Сегодня, в День памяти и примирения, страны Большой Семерки в очередной раз продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость», - отметил Ермак.

Он также анонсировал важное совместное заявление по итогам саммита. При этом подчеркивается, что речь идет не об общих фразах, а о конкретных инициативах для помощи Украине.

«Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент (заявление), который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий», - пообещал Ермак.

Он добавил, что пока не может раскрывать детали готовящегося заявления.

«Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными», - уверен Ермак.

Напомним, разведка назвала причину массовой гибели офицеров оккупантов.

Как сообщала Politeka, самый продвинутый танк рф оказался уязвимым против ВСУ.

Также Politeka писала, что эксперт объяснил, как Путин принимает стратегические решения.