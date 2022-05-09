В то же время большая часть европейских и американских дилеров ограничили все свое сотрудничество с рф

Российской федерации помогают обходить наложенные на нее санкции по экспорту нефти. Более того, танкеры с нефтью рф продолжают заходить в европейские порты беспрепятственно. Об этом сообщает газета Die Welt.

В частности Греция только расширяет свой бизнес с агрессором. По данным издания, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 - под флагом Греции.

И это при том, что Греция, как и все страны ЕС, должны соблюдать санкции против 2873 российских кораблей.

В то же время большая часть европейских и американских дилеров нефти ограничили все свое сотрудничество с рф через порты. Исключения можно делать только для продуктов, медицинских препаратов и энергоресурсов.

Стоит отметить, что Европейский Союз сейчас готовится принять шестой пакет санкций против РФ. В него должны войти ограничения на покупку российской нефти.

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