Президент Росії Володимир Путін опинився в ситуації, коли жоден з варіантів розвитку подій не буде для нього позитивним. Про це старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, пише Мeduza.

"Зараз будь-який можливий хід Путіна пов'язаний з ризиками. Наприклад, при рішенні про мобілізацію він несе великі внутрішньополітичні ризики. Також незрозуміло, наскільки ефективними будуть резервісти і новобранці", - завив військовий аналітик.

При цьому він зазначив, що без мобілазації Росія не зможе продовжувати війну, оскільки її армія вже зазнала важких втрат і буде продовжувати втрачати війська.

«Не думаю, що в таких умовах Україна піде на якісь серйозні компроміси. Не факт, що вона погодиться на деескалацію конфлікту навіть при спробі деескалації з боку Росії. На мій погляд, в цьому випадку Україна, можливо, може відвоювати Донбас — навіть разом з територіями, які до 24 лютого були під контролем Росії», - говорить Роб Лі.

"Так що жоден з цих варіантів розвитку подій не буде хорошим [для Путіна]. Але найбільш вірогідна ситуація найближчим часом-це продовження приблизно того, що відбувається зараз. Протягом наступного місяця лінія фронту не буде значно зрушуватися, але буде вестися Активний артилерійський вогонь", - завив аналітик.

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