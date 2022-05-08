Напередодні 9 травня, коли в РФ відзначають День перемоги, багато говорять про те, що російський президент може оголосити війну Україні та розпочати загальну мобілізацію. Про те, чи варто боятися такого повороту, розповів головний редактор Цензор.НЕТ і військовий експерт Юрій Бутусов в інтерв’ю НВ.

На думку експерта, увага до цієї дати перебільшена.

«9 травня буде церемонія, яка буде притягувати увагу тільки тому, що Путін раніше завжди показував шоу російської військової потужності. На цьому параді Росія погрожувала усьому світу, що вона буде вимагати виконання своїх вимоги під примусом військової сили. Завжди презентувалося, як демонсрація того, що Росія буде діяти агресивно. Зараз війна в Україні показує, що насправді було дуже багато показухи, піару, але виконати завдання по захопленню України російська армія не здатна», - зазначив він.

Бутусов додав, що президент країни-агресора ухвалює рішення відштовхуючись не від певних дат.

«Парад, 9 травня — для війни визначальними не є. Стратегічні рішення Путін ухвалює без прив’язки до дат, а по обстановці. Тому не треба нічого зайвого очікувати від 9 травня. Це буде день російської ганьби і всі будуть дивитися на ці колони на Червоній площі з посмішкою, презирством і ненавистю», - зазначив експерт.

Також Бутусов додав, що навіть загальна мобілізація в Росії не зможе суттєво послабити Україну.

«Не думаю, що нам варто боятися будь-яких заходів Путіна, тому що все, що можливо було, вже зроблено. Лякатися далі немає сенсу. Нічого страшного, якщо Росія зробить вже будь-що, немає. Навіть оголошення Росією загальної мобілізації - це не буде для нас катастрофою або якимось чинником, який значно нас послабить», - наголосив військовий експерт.

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