Президент рф владимир путин выступил с речью на параде в Москве, приуроченному 9 мая. Во время обращения глава страны-агрессора начал оправдывать решение начать войну против Украины. Трансляцию с обращением путина вели пропагандистские СМИ в YouTube.
Лидер страны-агрессора заявил, что россия нанесла вынужденный превентивный удар. По его словам, на убийства тысяч украинцев пошли из-за якобы подготовки к агрессии по отношению к рф.
Также диктатор рассказал привычные для рф нарративы о приближении войск НАТО к российским границам и "угрозе" столкновения с выдуманными в рф "неонацистами".
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"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Напрасно, страны НАТО не захотели услышать... В открытую шла подготовка к карательной операции на Донбассе. Создавалась угроза у наших границ. Столкновение с неонацистами было неизбежно", - заявил бункерный дед.
Напомним, эксперт объяснил, как путин принимает стратегические решения.
Как Politeka сообщала, аналитик объяснил, почему путин загнал себя в тупик.
Также Politeka писала, что Лукашенко накажут за соучастие путину.