Россия отменила воздушную часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных вовсе не из-за погоды.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Кремль 9 мая сообщил, что 9 мая во время торжеств «воздушная часть парада отменена из-за погодных условий».

Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что рф потратила более 540 млн рублей на «разгон облаков» для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей.

Отмечается, что, по версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Поэтому история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату Путина - не проблема. Особенно, учитывая то, что, по разным оценкам, ежедневно в рф на «спецоперацию» с Украиной тратит от $500 млн до $20 млрд», - говорится в сообщении ГПД.

Между тем в международном волонтерском сообществе InformNapalm сообщили, что причиной отмены авіапрольоту во время парада стала поломка самолета "Судного дня", который должен был стать "изюминкой" авиационной части.

Ранее Reuters сообщило, что Путин на параде 9 мая пришлет Западу предупреждение о "Судном дне".

Предполагалось, что над собором Василия Блаженного в Москве 9 мая пролетят сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые с 2010 года, а изюминкой мероприятия станет воздушный командный пункт Ил-80, который называют " самолетом судного дня. Он предназначен для того, чтобы перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. В сценарии празднования Дня Победы Ил-80 должен был стать передвижным командным центром президента РФ.

Добавим, что воздушное судно Ил-80 используется для перевозки высшего руководства России, в том числе Путина в случае ядерной войны. О самолете известно лишь то, что он напичкан кучей технологий, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

Напомним, Владимир Путин удивил внешним видом на параде в Москве.

Также сообщалось, что некоторые образцы военной техники «второй армии» мира вызвали приступ смеха в Сети.

Кроме того Politeka.net писала, что приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле.