Про це в інтерв'ю каналу «Україна 24» розповів відомий журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Чутки про те, що Путін важко хворий, ходять в мережі вже давно, проте останнім часом з'являється все більше підтверджень на цю тему від різних джерел, близьких до російського уряду.

Так, Грозєв повідомив, що у нього є запис, на якому про хворобу російського президента розповідає один з найближчих до нього олігархів. Цей олігарх підтвердив, що у Путіна діагностували онкологію.

«У 2014 році один з цих олігархів був буквально поруч з Путіним на тих зборах, де він розповідав про те, як добре буде заволодіти Кримом. Тобто людина досить близька до Путіна. І є запис, де цей олігарх розповідає, які у Путіна серйозні Онкологічні захворювання», - розповів Грозєв.

Він зазначив, що хвороба Путіна має серйозний вплив на стан справ у російській верхівці.

«Люди поруч з ним вірять, що таке (важка хвороба Путіна-прим. Ред). Це вже стає автономним фактором, тому що люди Путіну вже не вірять, не вірять, що він може бути їхнім гарантом. І це феномен по всій еліті, не тільки всередині олігархів, а й у групах силовиків. Тому кожен його наказ буде розглядатися як неостаточний», - розповів Грозев.

За його словами, зараз багато в уряді і силових структурах рф сумніваються в тому, що Путін зможе захистити їх після виконання його злочинних наказів.

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