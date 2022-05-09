Так, в офіційному телеграм-каналі Збройних Сил України, опублікувавши фото техніки, влучно зазначили: «Це не ним керував "Чмоня?».
Користувачі Мережі також не залишилися осторонь: "Дніще", "Скоро карлики поїдуть воювати?", "А ось і імпортозамєщеніє", "Це парад 2022, або 1945, але в кольорі?", "Що це за раскрівушка?", "У них же є нормальні машини, навіщо так ганьбитися, а забула, всі нормальні ми вже спалили", «Довго думала, що це за таке диво машина? А тепер вже зрозуміла, що це таке - це така спеціальна техніка для Чмоней», "Який музей пограбували?".
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Нагадаємо, проліт авіації в Москві 9 травня скасували, пославшись на погодні умови. При цьому небо в російській столиці було сонячним і ясним. Виступаючи на параді, Володимир Путін заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО.
"...Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення – рішення суверенної, сильної, самостійної країни", - заявив Путін, говорячи про причини нападу на Україну.
На дану заяву вже відреагував радник глави Офісу президента і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк.
"Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цій війні не було ніяких оптимальних факторів, крім хворобливих імперських амбіцій Росії", - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, українські ветерани звернулися до росіян з важливими словам.
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