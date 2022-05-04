Об этом, как сообщает «Еврорадио», рассказала его жена Ирина. Смерть наступила в ночь на 4 мая.

Первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений скончался на 88-м году жизни после перенесенного Covid-19. Какое-то время он находился в реанимации.

Отметим, Шушкевич выступал с резкой критикой действующего главы государства Александра Лукашенко. В результате в новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет даже упоминаний о первом руководителе страны после распада Советского Союза.

"Он [Лукашенко] превратил Беларусь в "пленную нацию". Мы пленники. Он отучает пропагандой граждан от ценностей", — заявлял Шушкевич.

Шушкевич считал, что в нынешней Беларуси хуже, чем даже было в СССР. Основную роль в спасении режима Александра Лукашенко в 2020 году, по мнению Шушкевича, сыграла Россия.

Напомним, выяснилось, какая страна знала, что Путин нападет.

Кроме того Politeka.net писала, что на временно оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.

Также Politeka.net сообщала, что, по мнению Арестовича, россия готовит в Украине "зерг раш".