Немецкий журналист, автор книги "Путинократия" Борис Райтшустер в интервью Радио НВ рассказал, осознает ли путин, что происходит на самом деле. Так, по словам эксперта, российский правитель живет в своей реальности, в которой весь мир и особенно "коллективный Запад" только думают о том, как навредить России, где все только о нем думают.

"Он обиженный, униженный, вся страна обиженная и униженная. И меня очень сильно пугает, что это напоминает некого немецкого лидера, которого мы имели. Вы понимаете, на кого я намекаю. Я не хочу так его называть, но, к сожалению, тут многое напоминает именно его. И я уверен, что в этом он глубоко уверен. И если сейчас его даже поставить на детектор лжи, спрашивать, правят ли в Киеве фашисты, я боюсь, что он сам уже в это верит. Это самое страшное, что в это он верит", - говорит Райтшустер.

Журналист отмечает, что путин, считая западных лидеров слабыми для противостояния ему, хотел заполучить всю Украину "задешево", то есть он думал, что обойдется только санкциями.

"Для него это смешно, что "я Украину получу за санкции". С его точки зрения, с его внутреннего мира это было рационально. Вот это надо очень хорошо отличать. У него искаженный взгляд на мир, по-моему, такой несовременный. Он живет в этих понятиях какого-то Ивана Грозного, даже, может, раньше. Это не рационально", - говорит эксперт.

Также журналист считает, что, если бы при власти сейчас был Трамп с его "красной кнопкой", путин бы не стал играть в эти игры. "А когда Байден заранее говорит, что "мы экономически будем противодействовать", это же для него предложение прямо", - подытожит Борис Райтшустер.

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