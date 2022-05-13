В первые дни войны ситуация вокруг Офиса президента была настолько устрашающей, что уверенности в том, что руководство страны выживет не было ни у кого.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, первые четыре дня после полномасштабного вторжения рф он был уверен, что работникам ОП «каюк», пишет Politeka.net.

Тогда он уходил в эфиры и не рассказывал о реальном положении вещей относительно происходящего в центре Киева.

«А что говорить? Добрый день, нам каюк. Был бы моментальный обвал волевой составляющей, и конец всему. Я был уверен, что мы не выживем. Невозможно выжить, когда тебе каждые пять минут докладывают, что 300, 400, 1200 единиц. И когда бои уже в центре Киева, и докладывают охрана и военные, что 60 боевых столкновений за двое суток было... Я не верил, что мы выживем", - рассказал советник главы ОП в эфире «Фейгин Live».

Напомним, как сообщалось ранее, россия не отказалась от планов захватить Киев.

Так, заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в планах оккупантов: взятие под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в "Приднестровье", захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

Напомним, эксперт объяснил, почему присоединение Херсонщины к рф не поможет Путину и что будет дальше.

Также Politeka.net писала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.

Также Politeka.net писала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.