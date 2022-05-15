Жестокость российских солдат представляет опасность не только для Украины, но и для россии.

Об этом в своем новом обращении предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

В новом видео глава государства рассказал, что россияне до сих пор не хотят признавать очевидно: их «спецоперация» зашла в тупик и не имеет позитивного для них исхода.

«Но обязательно настанет момент, когда украинский народ додавит захватчиков до полного осознания ими реальности», - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что реальность заключается в том, что пребывание россиян на всех оккупированных территориях Украины исключительно временное.

«Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь», - заверил Зеленский.

Президент также предупредил самих россиян о том, что их озлобленные солдаты, которые выживут в войне с Украиной, не сулят ничего хорошего своей стране.

«Вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад Россию. Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время», - подытожил Зеленский.

Напомним, министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию.

Как сообщала Politeka, министр Резников предупредил, какой будет новая фаза войны.

Также Politeka писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины.