Об этом в своем новом обращении предупредил президент Украины Владимир Зеленский.
В новом видео глава государства рассказал, что россияне до сих пор не хотят признавать очевидно: их «спецоперация» зашла в тупик и не имеет позитивного для них исхода.
«Но обязательно настанет момент, когда украинский народ додавит захватчиков до полного осознания ими реальности», - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что реальность заключается в том, что пребывание россиян на всех оккупированных территориях Украины исключительно временное.
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«Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь», - заверил Зеленский.
Президент также предупредил самих россиян о том, что их озлобленные солдаты, которые выживут в войне с Украиной, не сулят ничего хорошего своей стране.
«Вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад Россию. Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время», - подытожил Зеленский.
Напомним, министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию.
Как сообщала Politeka, министр Резников предупредил, какой будет новая фаза войны.
Также Politeka писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины.