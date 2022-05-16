10 мая Минск объявил о развертывании сил спецопераций Беларуси вдоль границы с Украиной, это задержит украинские войска в этом районе, и их не смогут перебросить для поддержки операций на Донбассе.

Такие данные британских разведчиков 16 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Британская разведка подтверждает, что белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления рф на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Беларуси.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения желанием избежать прямого военного участия из-за рисков западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - сообщает разведка Великобритании.



Также в Генштабе ВСУ сообщили, сколько подразделений и зачем Беларусь стянула к границе с Украиной. В новой сводке подчеркивается, что определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

Напомним, оккупанты на захваченных территориях устроили мобилизацию женщин.

Также Politeka.net сообщала, что Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем.

Кроме того, Politeka.net писала, что новую задачу оккупантов раскрыли в Институте изучения войны.