10 мая Минск объявил о развертывании сил спецопераций Беларуси вдоль границы с Украиной, это задержит украинские войска в этом районе, и их не смогут перебросить для поддержки операций на Донбассе.
Такие данные британских разведчиков 16 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.
Британская разведка подтверждает, что белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления рф на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Беларуси.
"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения желанием избежать прямого военного участия из-за рисков западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - сообщает разведка Великобритании.
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Напомним, оккупанты на захваченных территориях устроили мобилизацию женщин.
Также Politeka.net сообщала, что Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем.
Кроме того, Politeka.net писала, что новую задачу оккупантов раскрыли в Институте изучения войны.