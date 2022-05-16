Так, у новому зведенні підкреслюється, що визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону, пише Politeka.net.
Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України.
«Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку», - уточнюють в ЗСУ.
Також повідомляється, що до 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь.
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Тим часом на Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони.
Додамо, що в Держприкордонслужбі повідомили, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на ділянку державного кордону з рф у Харківській області. Відповідні кадри вже опубліковані в Мережі.
Нагадаємо, окупанти на захоплених територіях влаштували мобілізацію жінок.
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