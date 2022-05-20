Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловився про статус України як кандидата на вступ до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про стратегічну двозначність щодо європейської перспективи України, яка присутня зараз. Дипломата обурила поведінка окремих лідерів європейських країн. Свою думку він написав на сторінці в Twitter.

"Стратегічна двозначність по європейській перспективі України, яку практикували деякі столиці ЄС в останні роки, зазнала невдачі і повинна покласти край. Це тільки підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - написав Кулеба.

Зазначимо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що заявку України на вступ до Євросоюзу не можна прискорити, навіть незважаючи на російське вторгнення. Про це Шольц заявив під час виступу в Бундестазі.

"У ЄС немає коротких шляхів", - сказав Шольц, додавши, що тому блок повинен знайти "швидкий і прагматичний" спосіб допомогти Києву. За його словами, виключення для України було б несправедливим по відношенню до західнобалканських країн — Чорногорії, Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговині та Косово, — які також претендують на членство в ЄС.

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