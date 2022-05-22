Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных альтернативах статуса кандидата в Евросоюз для Украины. По словам главы государства, никаких компромиссов в этом вопросе быть не может.

Также Зеленский отметил, что те политики, кто подобные меры предлагают, подыгрывают россии в войне против Украины.

"Нам не нужны какие-либо возможности или доступ к тем или иным финансам. Это важно для экономики Украины, но не нужно нам как альтернатива кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что это будут компромиссы не с Украиной. Это будет очередной компромисс Европы с РФ. Я абсолютно уверен, что это – давление и влияние российских чиновников, бюрократов и лоббистов" – заявил президент.

Отметим, ранее мы писали, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о стратегической двусмысленности по европейской перспективе Украины, которая присутствует сейчас. Дипломата возмутило поведение отдельных лидеров европейских стран. Свое мнение он написал на странице в Twitter.

"Стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна положить конец. Это только ободрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба.

Напомним, Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня...".

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