Президент Польши Анджей Дуда выступил перед украинским народом в здании Верховной Рады.
Главные тезисы того, что сказал польский лидер в парламенте:
Польша никогда не оставит Украину в одиночестве. Дуда заявил, что собственными глазами видел зверства, как поступали русские нелюди в Бородянке, Буче и Ирпене Киевской области. Расплата за все это-Международный трибунал.
Также он обратился к мировым лидерам: "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, которые были раньше, господа президенты и премьеры"
Дуда также пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Венесуэла и Иран примут участие в "дерусификации": "Несмотря на то, что США - враги"
Движется мощный ураган: в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение
Зеленский назвал единственный возможный вариант окончания войны с россией: "И тогда мы перейдем к..."
"Нужно продержаться неделю-две": эксперт объяснил, что произойдет с армией рф в конце мая
Президент Польши поблагодарил украинцев за сопротивление, отвагу, которую наши защитники проявляют во время защиты Украины. Он подчеркнул, что украинцы в Польше – не беженцы, а гости.
Дуда отметил, что учитывая дружеские отношения между Варшавой и Киевом, которые особенно проявились в условиях полномасштабной войны России против Украины, настало время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.
"Пришло время заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы на протяжении последних месяцев", – сказал польский президент.
По его словам, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей является недостаточной.
Напомним, Зеленский заявил о недопустимости компромиссов между Европой и Россией.
Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, в чем главное преимущество ВСУ.
Также Politeka писала, что тела оккупантов найдены на Харьковщине, подполковник Герасимов среди них.