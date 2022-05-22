Президент Польши Анджей Дуда выступил перед украинским народом в здании Верховной Рады.

Главные тезисы того, что сказал польский лидер в парламенте:

Польша никогда не оставит Украину в одиночестве. Дуда заявил, что собственными глазами видел зверства, как поступали русские нелюди в Бородянке, Буче и Ирпене Киевской области. Расплата за все это-Международный трибунал.

Также он обратился к мировым лидерам: "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, которые были раньше, господа президенты и премьеры"

Дуда также пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Президент Польши поблагодарил украинцев за сопротивление, отвагу, которую наши защитники проявляют во время защиты Украины. Он подчеркнул, что украинцы в Польше – не беженцы, а гости.

Дуда отметил, что учитывая дружеские отношения между Варшавой и Киевом, которые особенно проявились в условиях полномасштабной войны России против Украины, настало время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

"Пришло время заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы на протяжении последних месяцев", – сказал польский президент.

По его словам, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей является недостаточной.

Напомним, Зеленский заявил о недопустимости компромиссов между Европой и Россией.

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