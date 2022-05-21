Основатель группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью изданию "Медуза" рассказал о неудачах россии и контрнаступлении украинских ВСУ.

По словам эксперта, сейчас на фронте операция перешла к формату локальных боев. Российская армия в очередной раз пытается создать окружение в Донбассе. В разные периоды этой войны российские войска пытались сделать разного размера "клещи". Но ни одного реального случая успеха я не знаю, разве что "Азовсталь", которую с натяжкой можно назвать окружением. Каждый раз их планы проваливались.

На вопрос о том, вернется ли россия к плану захвата Киева, Левиев рассказал, что сейчас уже можно окончательно утверждать, что даже с мобилизацией в рф это невозможно.

"Слишком мало ресурсов. Самые боеспособные подразделения сильно потрепаны, есть потери в технике, становится меньше танков. Ракеты уже практически закончились, тех же "Искандеров" в последнее время мы вообще не видим. В Украине, напротив, вооружение все круче и круче, появляется все больше солдат", - отметил расследователь.

Руслан Левиев также дал прогноз ситуации на фронте на ближайшее время. По его словам, если в россии не проведут мобилизацию, все будет сводиться к позиционным боям.

"А примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу россии. Скорее всего, они начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии", - считает эксперт.

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