Об этом во время выступления в Верховной Раде вместе с президентом Польши Анджеем Дудой объявил Владимир Зеленский.
Страны приняли двустороннее соглашение. Изначально оно будет касаться общего погранично-таможенного контроля, а в дальнейшем - и единственной условной границе, когда Украина станет членом Евросоюза.
Также стало известно, что в Украине примут закон для поляков, похожий на тот, который ранее приняла Польша для временно перемещенных лиц из Украины. По сути, благодаря этому закону украинцы в Польше максимально приравняны к гражданам страны, только без права голосования. По инициативе Зеленского в Украине должны будут принять похожие правила для поляков.
Президент Украины в своем выступлении назвал украинцев и поляков родными народами, которые «ментально давно не разделяют границы и барьеры». Зеленский выразил надежду на то, что в будущем украинцы и поляки «соберутся за одним столом», чтобы разделить вкус победы и «произнести тост за вашу и нашу свободу».
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"В Украине вооружение все круче и круче": эксперт рассказал, в чем главное преимущество ВСУ
Венесуэла и Иран примут участие в "дерусификации": "Несмотря на то, что США - враги"
"Будет достаточно жесткой для нас": в Офисе президента предупредили украинцев о начале финальной фазы войны
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
В свою очередь, Дуда напомнил о том, как много сейчас Украина делает для Европы.
«Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи!», - подчеркнул президент Польши.
Напомним, военное положение официально продлили на три месяца: что это значит.
Как сообщала Politeka, дипломат рассказал, как должен проходить акт капитуляции россии.
Также Politeka писала, что президент Польши обратился к украинцам.