Украина и Польша договорились об упрощенном пересечении границы между странами.

Об этом во время выступления в Верховной Раде вместе с президентом Польши Анджеем Дудой объявил Владимир Зеленский.

Страны приняли двустороннее соглашение. Изначально оно будет касаться общего погранично-таможенного контроля, а в дальнейшем - и единственной условной границе, когда Украина станет членом Евросоюза.

Также стало известно, что в Украине примут закон для поляков, похожий на тот, который ранее приняла Польша для временно перемещенных лиц из Украины. По сути, благодаря этому закону украинцы в Польше максимально приравняны к гражданам страны, только без права голосования. По инициативе Зеленского в Украине должны будут принять похожие правила для поляков.

Президент Украины в своем выступлении назвал украинцев и поляков родными народами, которые «ментально давно не разделяют границы и барьеры». Зеленский выразил надежду на то, что в будущем украинцы и поляки «соберутся за одним столом», чтобы разделить вкус победы и «произнести тост за вашу и нашу свободу».

В свою очередь, Дуда напомнил о том, как много сейчас Украина делает для Европы.

«Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи!», - подчеркнул президент Польши.

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