Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на три месяца.

Об этом в своем телеграм-канале объявил народный депутат Ярослав Железняк.

22 мая Верховная Рада поддержала инициативу президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на 3 месяца – до 23 августа. «За» проголосовали 320 депутатов.

На тот же срок было решено продлить и действие всеобщей мобилизации. Эту инициативу поддержали 315 нардепов. Общая мобилизация продлится еще 90 дней – до 23 августа.

Законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации 18 мая внес в Верховную Раду президент. Как объяснил представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский, решение продлить эти положения сразу на три месяца, а не на один как раньше, обуславливаются изменением ситуации на фронте. Сейчас украинские силы готовятся к переходу в контрнаступление, а для этого потребуется больше времени, чем для обороны.

При этом отмечается, что если территория Украины будет освобождена от оккупантов раньше, чем за три месяца, военное положение отменят.

Отметим, что режим военного положения предусматривает ряд ограничений: введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны, ограничение проведения митингов, деятельности отдельных партий и организаций и другие.

Напомним, президент Польши обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, в разведке рассказали, зачем оккупанты перебрасывают на Донбасс "Терминаторы".

Также Politeka писала, что оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях.