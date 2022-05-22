Об этом в своем телеграм-канале объявил народный депутат Ярослав Железняк.
22 мая Верховная Рада поддержала инициативу президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на 3 месяца – до 23 августа. «За» проголосовали 320 депутатов.
На тот же срок было решено продлить и действие всеобщей мобилизации. Эту инициативу поддержали 315 нардепов. Общая мобилизация продлится еще 90 дней – до 23 августа.
Законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации 18 мая внес в Верховную Раду президент. Как объяснил представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский, решение продлить эти положения сразу на три месяца, а не на один как раньше, обуславливаются изменением ситуации на фронте. Сейчас украинские силы готовятся к переходу в контрнаступление, а для этого потребуется больше времени, чем для обороны.
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При этом отмечается, что если территория Украины будет освобождена от оккупантов раньше, чем за три месяца, военное положение отменят.
Отметим, что режим военного положения предусматривает ряд ограничений: введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны, ограничение проведения митингов, деятельности отдельных партий и организаций и другие.
Напомним, президент Польши обратился к украинцам.
Как сообщала Politeka, в разведке рассказали, зачем оккупанты перебрасывают на Донбасс "Терминаторы".
Также Politeka писала, что оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях.