Президент Украины Владимир Зеленский уже давно говорит о своей готовности встретится с путиным. Во время выступления в Украинском доме в Давосе в формате вопросы – ответы, глава государства назвал условие для этой встречи – решить вопрос прекращения войны.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением – решением президента российской федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, прекращение войны не обойдется без встречи с путиным.

"Поэтому я, в принципе, не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из российской федерации, кроме президента российской федерации, и в том случае, если на столе будет один вопрос – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту: но есть нюанс.

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