Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой прокомментировал обращенную к нему петицию. Ранее украинцы попросили президента отменить запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Петиция собрала 25 тысяч подписей – количество, необходимое для того, чтобы ее рассмотрел президент.

Комментируя эту инициативу, Зеленский усомнился в том, что она должна быть направлена в его адрес.

«Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину?», - поинтересовался президент.

Он напомнил о том, что наша страна ежедневно несет потери на фронте, и речь идет о совсем немаленьких цифрах.

«Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (могут гибнуть) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства. Когда ко мне с такой петицией обращаются, я считаю, что это не совсем ко мне петиция», - подчеркнул президента.

И хотя он не дал однозначного ответа, его аргументы явно говорят о том, что президент не поддерживает данную инициативу.

Напомним, Украина и Польша упростят пересечение границы, Зеленский сделал заявление.

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