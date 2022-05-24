Об этом, как пишет Politeka.net, во время видеосвязи с Давосом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи с Давосом.

"Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - пояснил Зеленский "план Б".

Украинский лидер также прокомментировал неудачные попытки врагов покушения, сравнив их с сюжетом фильма «День сурка».

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь по-философски", - признался Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что покушения, которые готовились на него – это не так страшно, а вот у президента рф гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике.

Так, на вопрос журналиста телеканала Nine Network, как он может прокомментировать то, что на него готовилось 10 покушений, Зеленский ответил:

«Это не так много. Это получается – десять человек хотят этого. Я думаю, что по сравнению с тем, что пережили мы все сейчас, когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, я думаю у меня более-менее ситуация не такая страшная».

Также ранее Зеленский заверил, что не боится покушений.

«Боится моя охрана и боится моя семья», - заявлял Зеленский в апреле.

Также Politeka.net писала, что Владимир Зеленский назвал ключевое условие встречи с Путиным.

Кроме того стало известно о покушении на российского президента.