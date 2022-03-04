Президент Зеленський пережив щонайменше три спроби вбивства за останній тиждень, повідомляє The Times.

На вбивство українського президента відправили два різні групування — найманців підтримуваного Кремлем угруповання Вагнера та чеченського спецназу. Повідомляється, що обом завадили представники ФСБ Росії, які виступають проти війни з Україною.

Найманці Вагнера в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і, як кажуть, були стривожені тим, наскільки точно українці передбачили їхні кроки.

Джерело, близьке до групи, заявило, що «жахливо», наскільки добре поінформована команда безпеки Зеленського.

У суботу на околиці Києва було зірвано замах на життя Зеленського. Українські силовики заявили, що кадри чеченських вбивць були «ліквідовані» раніше.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні в ніч проти п'ятниці, 25 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що знищення глави української держави – першочергова мета російського агресора.

"За наявною у нас інформацією ворог визначив мене, як мету номер один, мою сім'ю, як мету номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Запорізьку АЕС: Зеленський зробив термінову заяву про наслідки

Як повідомляла Politeka, Росія розганяє фейки про капітуляцію, почалася хакерська атака

Також Politeka писала, що ворог несе втрати, здається в полон і кидає техніку: нові дані Генштабу ЗСУ