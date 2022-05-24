Президент України Володимир Зеленський вже давно говорить про свою готовність зустрінеться з путіним. Під час виступу в Українському Домі в Давосі у форматі запитання – відповіді, глава держави назвав умову для цієї зустрічі – вирішити питання припинення війни.

"У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього ніякі рішення не приймаються. І ми це з вами повинні чітко усвідомлювати. Всі інститути у них об'єднані одним рішенням - рішенням президента російської федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення про припинення війни, - то без нього цього рішення не буде", - підкреслив Зеленський.

За словами українського президента, припинення війни не обійдеться без зустрічі з путіним.

"Тому я, в принципі, не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким з російської федерації, крім президента російської федерації, і в тому випадку, якщо на столі буде одне питання – припинення війни. Весь. Про інше нема про що говорити", - заявив Зеленський.

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