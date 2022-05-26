СБУ получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. Об этом сообщает СБУ, представляя отрывок из перехваченного разговора оккупантов на странице в Фейсбук.
Оккупанты хвастаются, как с помощью гранат уничтожают подвальные помещения, где укрывается от обстрелов мирные люди.
«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – рассказывает жене русских преступник.
Также оккупант рассказал, как его «коллеги» из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.
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«Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать» - хвалится преступник.
Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«После третьей фразы (у оккупантов, – Ред.) уже нет этой «романтики». Они уже понимают, кто мы, и даже пропагандисты начинают говорить: «Так украинцы же 8 лет готовились», - отметил Вадим Трюхан.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.
Также Politeka.net писала, что ситуация на фронте крайне тяжелая - эксперт раскрыл подробности.
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