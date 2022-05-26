Оккупанты хвастаются, как с помощью гранат уничтожают подвальные помещения, где укрывается от обстрелов мирные люди.

СБУ получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. Об этом сообщает СБУ, представляя отрывок из перехваченного разговора оккупантов на странице в Фейсбук.

Оккупанты хвастаются, как с помощью гранат уничтожают подвальные помещения, где укрывается от обстрелов мирные люди.

«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – рассказывает жене русских преступник.

Также оккупант рассказал, как его «коллеги» из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

«Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать» - хвалится преступник.