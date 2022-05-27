Небольшая группа российских депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к путину с требованием вывести войска из Украины и остановить так называемую "специальную военную операцию". Обращение, составленное четырьмя депутатами от КПРФ, на заседании регионального парламента озвучил депутат Леонид Васюкевич, сообщает Медуза.

Так, по словам депутата Васюкевича, в регионе принимают меры для поддержки семей военных, которые погибли или получили ранения в ходе боевых действий в Украине. При этом он считает, что на фоне колоссальных потерь, армии рф не удастся добиться успеха военным путем.

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"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал Васюкевич.

Однако, инициативных депутатов быстренько заткнули. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко тут же потребовал вывести из зала заседаний Васюкевича и Геннадия Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. Кожемяко заявил, что своими действиями они "порочат российскую армию, которая борется с нацизмом", а также назвал их изменниками.

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