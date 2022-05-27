Британская разведка также отмечает, что на данный момент российские сухопутные войска продолжают попытки окружения.

В последние дни россия переместила 50-летние танки Т-62, которые были глубоко законсервированы, в зону ответственности Южной группировки войск рф. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сводке.

По мнению британских разведчиков, присутствие на поле боя танков Т-62 подчеркивает нехватку в рашистов современной боеспособной технике. Старые танки Т-62 наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств.

При этом для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды. А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений.

Британская разведка также отмечает, что на данный момент российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.

Рф оказывает давление на Северодонецкий "карман", однако Украина контролирует несколько секторов и не дает рашистам установить полный контроль над Донбассом.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.