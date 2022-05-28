Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 93 день полномасштабной войны с рф.
"А против кого он создает это "народное ополчение"? Конечно, против россии создает. И на то есть прямая логика происходящего. Мы точно не собираемся вторгаться в Беларусь ни при каких обстоятельствах. Какая же сила может заставить лукашенко, который перед этим лупил народ дубинками, выдавать этому народу оружие? Какая-то очень серьезная угроза", — уверен политик.
По словам Арестовича, лукашенко уже ведет тайные переговоры с Европой.
"У нас есть информация, которая пришла к нам из Европы, из открытых источников, что белорусская сторона очень сильно активизировала контакты с Западом. Общая канва: вы же не дадите нам пропасть под путинским режимом?", — резюмировал представитель ОП.
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Также, по словам Арестовича, Беларусь точно не будет участвовать в новой попытке атаки на Киев. При этом даже если россияне начнут планировать подобное наступление, белорусские военные могут и вовсе перейти на сторону защитников Украины.
Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.
Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".