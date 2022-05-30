Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью CNN. По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский обращался к нему с этим вопросом. И по-соседски Польша готова выступить в роли гаранта для Украины.
"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и, если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - сказал Дуда.
Отметим, ранее стало известно, что на фоне войны в Украине, Польша начала работу по усилению и большему финансированию собственной армии. По словам Анджея Дуды, польская армия станет достаточно мощной, чтобы россияне "боялись напасть".
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Россияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города
Ему было всего 34 года: известный журналист отдал жизнь в борьбе с оккупантами
Виталий Ким честно заговорил о своих президентских амбициях: "Меняется мировоззрение во время войны"
ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку"
Напомним, После путина россию может ждать развал, появился прогноз: "На ее обломках создадут 5-7 государств".
Как сообщала Politeka, "Он просто не понимает": Зеленский раскрыл, в чем был изначальный просчет путина.
Также Politeka писала, что Передел границ и хаос: Подоляк предупредил, почему переговоры с путиным обернутся катастрофой для Европы.