Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью CNN. По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский обращался к нему с этим вопросом. И по-соседски Польша готова выступить в роли гаранта для Украины.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и, если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - сказал Дуда.

Отметим, ранее стало известно, что на фоне войны в Украине, Польша начала работу по усилению и большему финансированию собственной армии. По словам Анджея Дуды, польская армия станет достаточно мощной, чтобы россияне "боялись напасть".

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