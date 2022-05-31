Президент Украины подчеркнул, что в этом вопросе лучше не спешить.

О том, как Украина будет освобождать захваченные россией территории, Владимир Зеленский рассказал на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Президент подчеркнул, что наша страна не планирует оставлять свои территории россие и будет отбивать у нее все захваченное.

«Мы деоккупируем всю территорию, которая нам исторически принадлежит», - заявил президент.

В то же время, он отметил, что если это будет стоить жизней десятков тысяч украинских военных, страна не будет спешить с этим процессом. По словам Зеленского, освобождением территорий нужно заняться после получения вооружения от партнеров Украины.

«Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете», - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас из-за недостаточного количества соответствующего вооружения особенно тяжелая ситуация для украинских защитников сложилась на востоке страны.

«Там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Кулеба призвал Запад как можно быстрее предоставить Украине нужное вооружение.

Как сообщала Politeka, Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны.

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