Как сообщает Politeka.net, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что Франция и Германия боятся победы Украины в войне. Об этом эксперт сказал в эфире "Украина 24".
Андрей Пионтковский пояснил, что Франция и Германия не заинтересованы в поражении путина, ведь после каждой мировой войны происходит изменение структурных и народных отношений. И эти новые структуры определяют державы-победительницы, которыми будут США, Великобритания и Украина. Потому в случае победы Украины Германия и Франция теряют свое геополитическое значение.
Он также напомнил о том, как Франция и Германия вели себя в случаях, когда путин захватывал территории соседних стран. После захвата Южной Осетии и Абхазии Николя Саркози "прибежал с бумажкой и формализовал этот захват".
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После оккупации Крыма и Донбасса "прибежал" уже следующий президент Франции – Франсуа Олланд, который вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель помог закрепить путину эти территории Минскими соглашениями. И сейчас, говорит Андрей Пионтковский, россия хочет повторить то же самое.
"За эти геополитические услуги Кремль платил более дешевыми ценами на газ и нефть, щедро оплачивая не только немецкий бюджет, но и крупных немецких политиков", — напоминает Андрей Пионтковский.
Напомним, что Андрей Пионтковский раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине.
Как сообщала Politeka, Андрей Пионтковский заявил, что победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мира.
Также Politeka писала, что Андрей Пионтковский раскрыл проблему с солдатами рф.