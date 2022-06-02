Президент США Джо Байден рассказал, что россия, оказавшись в условиях санкционного давления, вынуждена продавать свою нефть другим странам по значительно более низкой цене. И только при условие пониженной цены можно говорить о ее закупках. По словам американского лидера, на фоне вторжения рф в Украину США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной. Об этом сообщает CNN.

Байден отметил, что именно такой вариант может быть рассмотрен вместо отказа от импорта на фоне резкого повышения цен на топливо.

"Европа решила еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.

Американский президент также отметил, что сейчас россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по значительно более низкой цене.

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.

Напомним, Меркель наконец прервала молчание: что экс-канцлер думает о нападении рф на Украину.

Как сообщала Politeka, Путин пытается расшатать ситуацию в Беларуси, Лукашенко может потерять власть: чем это грозит Украине.

Также Politeka писала, что Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора.